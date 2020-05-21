Yemekhane görevlisinin testi pozitif çıktı, 30 kişi karantinaya alındı

<br>Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde, fabrika yemekhanesindeki bir personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 30 kişi, evlerinde karantinaya alındı.<br>Emet ilçesinde yaşayan ve bir fabrikanın yemekhanesinde çalışan M.G., yüksek ateş şikayetiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. M.G. tedavi altına alınırken, aynı yemekhanede görevli 30 mesai arkadaşı için de 1 gün süreyle evde karantina uygulanmasına karar verildi.<br>Sağlık Müdürlüğü ekipleri, filyasyon çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU<br>2020-05-21 13:28:55<br>
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