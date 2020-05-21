Kütahya´daki orman yangını kontrol altına alındı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Çavdarhisar ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Yangın tamamen söndürülürken ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.<br>Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler ve Çatköy arasındaki Tozlu mevkisindeki karaçam ormanında dün çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Hakim tepelerdeki bazı noktalarda devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi ise sabaha kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 hektarlık alandaki ağaçlar büyük oranda yanarak zarar gördü. Yangınla mücadelede Çavdarhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Bursa, Uşak, Deniz, Eskişehir, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar´dan gelen 22 arazöz ve 8 iş makinesiyle çevre köylülerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi görev aldı.<br>Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, gece saatlerinde rüzgar nedeniyle hakim tepelerdeki alevlerin yayılma riski taşıdığını ancak ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğünü ifade etti. Keskin, "Bölgedeki yoğun rüzgardan dolayı yangının yeniden yayılma riski vardı ancak ekiplerimizin aralıksız süren çalışmaları sonucunda sabaha karşı tamamen kontrol altına aldık" dedi.<br>Çavdarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri de orman yangının ilk başladığı noktada inceleme yaparak soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-21 13:56:47<br>

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