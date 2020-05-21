Tavşanlı'da karantinaya alınan 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan 6 apartmandaki 60 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanıyor. Aynı apartmanlarda yaşayan 12 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor.<br>Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 6 apartmanda yaşayan 60 kişi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.<br>Apartmanların önlerine güvenlik şeridi çekildi. Giriş çıkışlara kapatıldı. Apartmanlarda yaşayanların tüm ihtiyaçları, Tavşanlığı Kaymakamlığı´nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanıyor.<br>SOSYAL MESAFEYİ İHLAL VAKALARI ARTTIRDI<br>Apartmanlarda yaşayanların sosyal mesafe kuralına uymayıp mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanması sonucu vakaların arttığı tespit edilirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN<br>2020-05-21 18:11:22<br>
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