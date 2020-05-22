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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Mehmet Acet, DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi dekanı oldu

İHA

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Prof. Dr. Mehmet Acet, DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi dekanı oldu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı.
Geçtiğimiz günlerde Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulunun kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına hükmeden kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesine dekan olarak Prof. Dr. Mehmet Acet’in ataması gerçekleştirildi.
Sporda birleştirici özelliği ile Türkiye ve Kütahya’nın spor camiasının yakından tanıdığı ve sevdiği Prof. Dr. Mehmet Acet’in Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanması spor camiası ve Kütahyalılar tarafından sevinçle karşılandı.
Akademisyen kimliğinin yanı sıra Kütahya’da birçok sivil toplum kuruluşu ve spor taban birliklerinde yapan Mehmet Acet,
amatör spor kulüplerinde futbol müsabakalarına katılarak amatörlere destek vermesi ve profesyonel olmalarına öncülük etmesiyle ön plana çıkıyor.

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