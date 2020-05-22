Cadde ve sokaklar, bir hafta sonra tekrar gençlerin

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kütahya’da, Korona virüs Covid19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1520 yaş arası gençler, bir hafta sonra tekrar arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Şehrin en işlek caddesi olan Sevgi Yolu’nda buluşan gençlerin kimi bayramlık kıyafet baktı, kimileri arkadaşlarıyla parklarda buluşup sohbet etti.

Maske takıp sosyal mesafeyi kuruyan gençler, yetkililere teşekkür etti.

Gençler, "İnşallah yakında korona virüsü yenip eski günlerimize döneceğiz. Bizlere bu fırsatı veren büyüklerimize teşekkür ederiz" dediler.

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