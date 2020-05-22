Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

<br>Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu, sürücü Mehmet Erol ağır yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde EmetKütahya karayolu Düşecek köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Erol yönetimindeki 43 NT 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralanan Mehmet Erol, bölgede tesadüfen gezen orman muhafaza memurlarınca fark edildi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yarım saat süren çalışmaların ardından otomobilden çıkarılarak ambulansa alınan Erol, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Erol'un Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.<br>Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU<br>2020-05-22 20:33:42<br>
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