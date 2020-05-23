Kütahya´da kısıtlama, kameralarla takip ediliyor

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını 34 noktada 276 mobese kamerası ile takip ediyor.<br>İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. ilk kez kısıtlamanın uygulandığı Kütahya´da halkın, genel olarak kısıtlamaya uyduğu gözlendi. Gece yarısından itibaren başlayan kısıtlama ile Kütahya Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıkılaştırarak cadde ve sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Sokak ve caddeler 112 Acil Çağrı Merkezi binasında bulunan kent güvenlik merkezindeki 134 noktada bulunan 276 sabit ve hareketli mobese kameralarıyla takip ederek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler tespit ediliyor.<br>VEFA DESTEK GRUBU HİZMETE DEVAM EDİYOR<br>112 acil çağrı merkezine gelen çağrılar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek grupları kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kütahya-Tavşanlı yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi´nde masa ve sandalye sayıları azaltılarak personeller arasında sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilerek hizmet veriyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-23 15:20:00<br>

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