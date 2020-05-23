Belediye 180 esnafın alacağını ödedi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL'lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.

Geçmişten bugüne gelen hesaplarının kapatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Belediyesi’nin ilimiz esnaflarından yaptığı alış verişler karşılığında bugüne kadar ödenememiş olan küçük miktarları, 'vergi borcu yoktur' belgesini belediyemize gönderen tüm esnaflarımız olmak üzere 1822 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 180 esnafımıza 2 milyon TL civarında ödeme yapılarak bunların geçmişten bu güne gelen hesapları kapatıldı" dedi.

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