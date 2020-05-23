Don ve kırağıya karşı pet şişeli önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Don ve kırağıya karşı pet şişeli önlem

İHA

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bayram süresince hafif zirai don riski uyarısı üzerine Hisarcık ilçesinde bazı sebze üreticileri bahçelerinde bulunan sebze fidanlarının üzerlerini pet şişelerle kapatarak önlem aldı.

Don ve kırağıya karşı pet şişeli önlem

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bayram süresince hafif zirai don riski uyarısı üzerine Hisarcık ilçesinde bazı sebze üreticileri bahçelerinde bulunan sebze fidanlarının üzerlerini pet şişelerle kapatarak önlem aldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilerin cep telefonlarına gönderilen, “2325 Mayıs tarihleri arasında gece ve sabah saatlerinde ilimizi de etkisi altına alacak hafif zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” mesajı üzerine bazı üreticiler don ve kırağıya karşı özellikle sebze fidanlarının üzerlerini pet şişelerle kapatarak önlem aldı.
Bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için kendine özgü yöntemle tedbir alan sebze üreticisi Ali Eroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hafif don uyarısı üzerine önlem amacıyla bahçesinde bulunan özellikle kavun, karpuz, salatalık fidanlarının üzerlerini 5 ve 10 litrelik pet şişelerle kapattığını söyledi. Eroğlu, “Bizim bölgemizde Mayıs ayı sonuna kadar don ve kırağı riski vardır. Bu nedenle Nisan aylarında dikimin gerçekleştirdiğimiz domates, biber, kavun, karpuz, salatalık, kabak ve patlıcan fidelerini hava sıcaklığının ani düştüğü dönemlerde pet şişelerle kapatıp, sıcaklık normale döndüğünde kaldırıyoruz. Böylece fidanlarımız don ve kırağıdan korunmuş oluyor. Yöremizde birçok üretici bu yöntemi kullanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye 180 esnafın alacağını ödedi
YEREL HABERLER Belediye 180 esnafın alacağını ödedi
Başkan Cahit Özel: "El ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız"
YEREL HABERLER Başkan Cahit Özel: "El ele, omuz omuza hep birlikte ...
Kütahya´da kısıtlama, kameralarla takip ediliyor
YEREL HABERLER Kütahya´da kısıtlama, kameralarla takip ediliyor
Kütahya´da kısıtlama, kameralarla takip ediliyor
YEREL HABERLER Kütahya´da kısıtlama, kameralarla takip ediliyor
Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"
YEREL HABERLER Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız ...
İshak Gazel: "Çiftçilerimize geçmiş olsun"
YEREL HABERLER İshak Gazel: "Çiftçilerimize geçmiş olsun"
Mayıs ayında ''Don'' zarara yol açtı
YEREL HABERLER Mayıs ayında ''Don'' zarara yol açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çavdarhisar'daki yangında tek katlı ev ve ticari araç kül oldu
YEREL HABERLER Çavdarhisar'daki yangında tek katlı ev ve ticari araç ...
Kütahya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kütahya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 ...
Vali Toraman: “Orman yangınların çoğu insan kaynaklı çıkıyor”
YEREL HABERLER Vali Toraman: “Orman yangınların çoğu insan kaynaklı ...
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Altıntaş'ta fidan dağıtımı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta fidan dağıtımı
Mahalle halkı “Korona virüs bitsin” diye 11 küçükbaş, 2 büyükbaş kurban kesti
YEREL HABERLER Mahalle halkı “Korona virüs bitsin” diye 11 küçükbaş, ...
Altıntaş'ta ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta ağaçlandırma çalışmaları
İhtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik maddesi dağıtıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik maddesi ...
Sokak köpekleri 4 kuzuyu telef etti
YEREL HABERLER Sokak köpekleri 4 kuzuyu telef etti
"Hiç kimse kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz"
YEREL HABERLER "Hiç kimse kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz"
Cadde ve sokaklar, bir hafta sonra tekrar gençlerin
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar, bir hafta sonra tekrar gençlerin
Emet'te denetimler aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Emet'te denetimler aralıksız devam ediyor
Bayram öncesi işyerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bayram öncesi işyerleri dezenfekte edildi
Kütahya'da bayram alışverişi
YEREL HABERLER Kütahya'da bayram alışverişi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X