Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, 12 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 3 kişiye ayrıca, kısıtlamaya uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle de toplam 10 bin TL para cezası kesildi. <br>Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı uygulama noktası üzerinde durduruldu. Şüpheli Y.A., Ö.K. ve Y.G.´nin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 12 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.<br>Şüpheliler gözaltına alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaya uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle de toplam 10 bin TL para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN<br>2020-05-24 13:54:31<br>

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