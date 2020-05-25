Kan bağışında bulunmak isteyenler 'Sokağa çıkma kısıtlaması'ndan muaf

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Kütahya'da, kan bağışında bulunmak isteyenlerin 'Sokağa çıkma kısıtlaması'dan muaf olduğu bildirildi.

Doktor İsmail Cihat Tuna, Zafer Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağış Tırı'nın, saat 11.00 ile 18.00 arasında kan bağışında bulunmak isteyenlerin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Bu arada, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, telsizden kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara yardımcı olunması yönünde ekiplere talimat verdi.

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