Şoför, uyuduğu kamyonda ölü bulundu

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANL(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, yük taşıyan bir kamyonun ikinci şoförü İsmet Kabadayı, uyumak için geçtiği aracın koltukları arkasındaki bölmede diğer şoför arkadaşı tarafından ölü bulundu.<br>Özel bir lojistik şirketinde çalışan İsmet Kabadayı, kullandığı 34 JC 1500 plakalı kamyonla Kütahya´nın Tavşanlı ilçesine geldi. Çukurköy Mahallesi´ndeki sanayi sitesinde duran Kabadayı, aracı birinci şoföre bırakırken uyumak için aracın koltukları arkasında bulunan bölmeye geçti. Kamyonun birinci şoförü Afyonkarahisar´a gitmek için yola çıkacağı sırada İsmet Kabadayı´yı kontrol etti. Hareketsiz yattığını görünce de polis ve sağlık ekiplerince haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kabadayı´nın hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kabadayı´nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Tuna İŞLEYEN<br>2020-05-26 13:03:15<br>
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