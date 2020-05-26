Ramazan Bayramı’nda sokak hayvanları unutulmadı

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Kütahya’nın Simav ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. Belediye ekipleri tarafından, sokak hayvanlarının yoğun olarak görüldüğü yerlere yiyecek ve su bırakılarak beslenmeleri sağlandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Korona virüs (Kovid – 19) salgını sebebiyle 4 günlük sokağa çıkma yasağından dolayı caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak dostlarımızı yalnız bırakmadık. Belediye Zabıta Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personellerimiz, bayram süresince yemleme çalışmalarına devam edecek. Bireysel olarak sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlarımız, 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra sokak dostlarına yiyecek desteklerini verebilirler” dedi.

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