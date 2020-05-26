Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişide bıçak ve uyuşturucu bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi yakalanırken, üzerlerinde bıçak ve uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin lira idari para cezası uygulandı.<br>Tavşanlı ilçesinde mahalle bekçileri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçağın yanı sıra 3 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-26 17:39:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.