Başkan Biçer’den güvenlik güçlerine çay ikramı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid – 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan birimler ile güvenlik güçlerine çay ikramı yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, sağlık çalışanları başta olmak üzere, ilçedeki tüm görevli personeli ziyaret ederek çay ikramında bulundu. Başkan Biçer, zaman mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet eden tüm görevlilere teşekkür etti. Biçer, “ Sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü, Ramazan Bayramının 3’üncü gününde ilçemizde kurallara uygun bir süreçten geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zor günlerde fedakarca görev yapan tüm çalışanlara ve güvenlik güçlerimize , görev yaptıkları yerlere kadar giderek çay ikramında bulunduk. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.