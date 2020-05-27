Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

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Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde görülen Korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle Perşembe günleri kurulan sebzemeyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Perşembe günü kurulan ilçe pazarının 28 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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