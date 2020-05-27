Kütahya polisinden 65 yaş ve üzerindekilere bayram telefonu

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi ekipleri, kentte yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü yaklaşık 4 bin kişiyi arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutlayıp, talep ettikleri ihtiyaçlarını karşıladı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi´nde görevli polis memurları, yalnız yaşadığı tespit edilen yaklaşık 4 bin 65 yaş ve üstü kişiyi tek tek arayıp, Ramazan Bayramı´nı kutladı. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç´un talimatıyla yapılan uygulamada yaşlıların bayramda yalnız hissetmemesi amaçlanırken, ihtiyaçları da soruldu. 65 yaş ve üstü kişilerin talepleri de Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılandı.<br>Kütahya´da oturan Süleyman Demirel (73), telefonla arayıp Ramazan Bayramı´nı kutlayan polis ekiplerine yalnız olmadığını gösterdikleri için teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğü'müzden polislerimizden Allah razı olsun. Aldığım bu telefon beni çok duygulandırdı. Rabbim ayaklarına taş değirmesin, vazifelerinde başarılar dilerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-27 15:20:43<br>
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