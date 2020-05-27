Simav’da camiler dezenfekte ediliyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Simav İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Başkanlığı desteğiyle ilçedeki ibadete açılması planlanan camilerde dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Camide bulunan halı ve giriş gibi temasın çok olabileceği yerler dezenfekte edildi.

Simav ilçe Müftüsü Muhammed Aydın, 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilerin açılma zamanının geldiğini ifade etti. Aydın “ Simav Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle camilerimizin dezenfekte işlerini yapıyoruz. Belde ve köylerimizdeki camilerimizde ise vatandaşlarımızla işbirliği yaparak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cuma günü camilerimizin avlularında ve belirlediğimiz diğer alanlarda Cuma namazını idrak edeceğiz, öğle ve ikindi namazlarımızı da sosyal mesafe kurallarına uyup maskeli olarak eda edeceğiz. Simav ilçe Müftülüğümüz bünyemizde 213 camimiz var, merkezdeki 40 camiden 15’ini Cuma namazı kılınacak şekilde hazırladık. Bunun yanı sıra kapalı pazar yeri ve stadyumda da Cuma namazı kılınması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Camilerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerde Cuma namazı ile öğle ve ikindi namazlarının kılınmaya başlayacağını, normalleşme sürecinde alınan bu karardan vatandaşların ve cami cemaatinin memnun olduğunu ifade etti. Biçer “ Belediye Başkanlığı olarak ilçe Müftülüğü’nün yanındayız” dedi.

Simav Merkez Yeni Camii imam hatibi İbrahim Değmen, 65 yaş üzeri vatandaşlarla 20 yaş altındaki gençlerin bir süre daha evlerinde namazlarını kılmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.