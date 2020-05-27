Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)

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<br>TUTUKLANDI<br>Kütahya´da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu´na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan diğer şüpheliler H.D., U.G. ve H.D. ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-27 18:53:54<br>

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