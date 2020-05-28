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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Konuş köyünde yapımı tamamlanan Konuş Göleti bölge tarımına büyük katkı sağlıyor.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Göletinin temelden yüksekliği 23,35 metre ve su biriktirme hacmi 250 bin metreküptür. Kil çekirdekli homojen dolgu gövde tipiyle inşa edilen gölet, 960 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Gölet, Konuş köyü ve Emet ilçesine bağlı birçok köyde tarıma dayalı olarak geçinen üreticilere ekonomik açıdan büyük katkı sağlamaktadır. Bölgede gölet hizmete girdikten sonra ürün çeşitliliği artmıştır'' dedinidi.

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