"Kapımız, şehit aileleri ve gazilerimize 24 saat açıktır"

Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyünden olan ve Tunceli ili Hozat ilçesinde 28 Haziran 1992 tarihinde şehit olan Hasan Ali Soysal'ın ailesi, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından ziyaret edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Mukadder demir, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım'ında katıldığı ziyarette Şehit ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çiçek, herhangi bir sıkıntı ve sorunları olduğunda, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Kaymakam Çiçek, ”Devletimiz Şehit ve Gazi ailelerine çeşitli sosyal ve ekonomik haklar sağlamaktadır. Bizler de onları sık sık ziyaret ederek Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, kapımız 24 saat onlara açıktır. Her zaman yanlarındayız” ifadelerinde bulundu.

Kaymakam Çiçek ve ekibinin ziyaretlerinden son derece memnun olan aile üyeleri, Kaymakam Hasan Çiçek ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.