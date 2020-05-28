Şaphane pazarı kurulmayacak

'O günler çok özlendi'

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulan sebzemeyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Cuma günü kurulan ilçe pazarının 29 Mayıs 2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir" dedi.

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