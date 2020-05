Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gediz’e 30 kilometre uzaklıktaki Karabacaklar köyü Hanifecikler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.H.T. (64) isimli şahıs koyunlarını otlattığı esnada aynı mevkiide M.Y. (24) isimli şahısta koyunlarını otlatmak için aynı yere geldi. Burada mera anlaşmazlığı nedeniyle H.H.T ile M.Y. tartışmaya başladı. Daha sonra tartışmaya M.Y.’nin babası Recep Yıldız’ın (50) tartışmaya dahil olması ile taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında H.H.T. ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateşlemeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlarla Recep Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu M.Y. yaralandı.

Yaralı M.Y. Gediz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Olayda yaralanan şüpheli H.H.T.'nin ise, jandarmaya teslim olduğu belirtildi. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

