Aslanapa'da sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan özel grup tarafından sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği bildirildi.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında oluşturulan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu tarafından ilçemizdeki sokak hayvanları beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı. Yaşadığımız küresel salgın sürecinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz. Oluşturduğumuz ekibimiz sokak sokak gezerek beslenemeyen hayvanlar için mama ve su bıraktılar'' diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.