Simav’daki göletlere 40 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın amatör balıkçılığı teşvik etmek ve iç sularda balık varlığını artırmak amacıyla uyguladığı balıklandırma faaliyeti kapsamında, köy ve beldelerdeki 10 gölete 40 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Antalya’daki balık üretim istasyonunda üretilen balıklardan, talebimiz doğrultusunda ilçemize 40 bin balık yavrusu gönderildi. Aksaz, "Kusumlar, Boğaköy, Söğüt, Kuşu, Karapınar, Kınık, Bahtıllı, Efir ve Şenköy göletlerine 4’er bin adet olmak üzere toplam 40 bin pullu sazan balığı yavrusu bıraktık. Amatör balıkçılarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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