Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyaret

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Toraman, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Yusuf Dağeri tarafından karşılandı.
Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Toraman, personele görevinde başarılar diledi.
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