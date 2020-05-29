Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, DomaniçKütahya Yolu 13. kilometrede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ayverdi yönetimindeki 43 BA 356 plakalı kamyon seyir halindeyken devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Ayverdi yaralandı.
Yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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