Dumlupınar'da dezenfekte çalışmalarına ara verilmiyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokalarda dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Yüylük köyümüzde karantina kalktıktan sonra herhangi bir vakaya rastlamadık. Kütahya ve ilçelerinde önce artış artış gösteren daha sonra durağan duruma geçen Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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