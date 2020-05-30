Emet ilçesine Tavşanlı'dan gelen tali yollar kapatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Emet ilçesi Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamda, ''Köyümüz üzerinden Emet ilçemize giden tali köy yolları Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle izinsiz ve kontrolsüz olarak giriş ve çıkışların engellenmesi için Tavşanlı ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca toprak dökülmek suretiyle kapatılmıştır. Tavşanlı ilçesi/EmetKışlademirli Köyü yolu ve Tavşanlı ilçesi/ EmetDereli Köyü girişi, ikinci bir karar alınana kadar açılmayacaktır'' dedi.

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