Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa’dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı Balıkesir Kavşağı yakınlarında durdurulan içerisinde R.A., M.B., K.Y. , Y.A. ve M.S. isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada toplam 20 gram bonzai, 10 gram Esrar, 5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

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