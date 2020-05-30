Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TOKİ tarafından inşa edilen okul binası inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Zeki Atik ile birlikte Akkent Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapımı devam eden okul binası inşaatında incelemelerde bulunarak bina inşaatı ile ilgili bilgi aldı.

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