'Uyuşturucu partisi'ne polis baskını: 6 kişiye korona cezası

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, polis ekiplerince baskın yapılan evde 6 şüpheli uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150´şer lira idari para cezası uygulanırken, adli soruşturma başlatıldı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 100. Yıl Mahallesi´ndeki evde `uyuşturucu partisi´ yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi uyuşturucu kullandıkları sırada suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramada 25 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 30 adet gerica ve 5 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden biri hakkında `uyuşturucu kullanmak´ diğer şüpheliler hakkında ise `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan soruşturma başlatıldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-31 12:45:59<br>
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