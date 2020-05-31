Sıcak su havuzunda ölü bulundu

<br>Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy´de yaşayanlar, Hasan Şafak'ın (49) doğal sıcak su havuzunda cansız bedenini buldu.<br>Dereköy ilçesinde oturan, evli ve 4 çocuk babası Hasan Şafak, dün akşam, Sefaköy´deki doğal sıcak su havuzuna gitti. Burada suya giren Şafak´ı bir süre sonra köylüler, hareketsiz görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şafak´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Şafak´ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Şafak´ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY<br>2020-05-31 14:26:35<br>
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