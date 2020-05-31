Kütahya'da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Kabaklar köyünde 14 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Kabaklar köyünde Korona virüs (Covid19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00'den itibaren karantinaya uygulaması başlatılmıştı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kabaklar köyünde 14 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 31 Mayıs 2020 tarihi saat 14.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.
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