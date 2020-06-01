Canlı hayvan pazarı faaliyete hazır

Kütahya’nın Simav ilçesindeki canlı hayvan pazarında, Korona virüs (covid 19) salgın hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Leylekkürü mevkiindeki Simav panayır alanı yanında bulunan, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarının Belediye ekipleri tarafından dezenfektasyonu yapılarak faaliyete hazır olduğu bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs (Covid – 19) salgını sebebiyle bir süre kapalı kalan canlı hayvan pazarının 2 Haziran 2020 Salı günü açılacağını belirtti. Başkan Biçer, “ Bölgemizin en büyük canlı hayvan pazarında ilaçlama, dezenfektasyon ve yabani otların temizlenmesi çalışmaları, Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapıldı. Canlı hayvan satıcı ve alıcıları gönül rahatlığı ile gelip ticari faaliyetlerine başlayabilir. Maske ve eldiven takma zorunluluğu olan pazar yeri girişinde, ekiplerimiz tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak. Sosyal mesafeye uygun alış verişi tavsiye ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

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