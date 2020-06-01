Canlı hayvan pazarı faaliyete hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canlı hayvan pazarı faaliyete hazır

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesindeki canlı hayvan pazarında, Korona virüs (covid 19) salgın hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Canlı hayvan pazarı faaliyete hazır

Kütahya’nın Simav ilçesindeki canlı hayvan pazarında, Korona virüs (covid 19) salgın hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Leylekkürü mevkiindeki Simav panayır alanı yanında bulunan, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarının Belediye ekipleri tarafından dezenfektasyonu yapılarak faaliyete hazır olduğu bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs (Covid – 19) salgını sebebiyle bir süre kapalı kalan canlı hayvan pazarının 2 Haziran 2020 Salı günü açılacağını belirtti. Başkan Biçer, “ Bölgemizin en büyük canlı hayvan pazarında ilaçlama, dezenfektasyon ve yabani otların temizlenmesi çalışmaları, Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapıldı. Canlı hayvan satıcı ve alıcıları gönül rahatlığı ile gelip ticari faaliyetlerine başlayabilir. Maske ve eldiven takma zorunluluğu olan pazar yeri girişinde, ekiplerimiz tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak. Sosyal mesafeye uygun alış verişi tavsiye ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı
Dumlupunar'da camilerde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Dumlupunar'da camilerde dezenfekte çalışması
Altıntaş ilçesinde çiftçiler pancar ekimini yeniden yaptı
YEREL HABERLER Altıntaş ilçesinde çiftçiler pancar ekimini yeniden ...
Emet ilçesinde pazar kurulmayacak
YEREL HABERLER Emet ilçesinde pazar kurulmayacak
Kütahya’da bir köyde karantina sona erdi, bir köyde bir hafta uzatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da bir köyde karantina sona erdi, bir köyde ...
Kütahya'da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı
Kütahya’da bir mahalledeki karantina kalktı, köydeki uzatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da bir mahalledeki karantina kalktı, köydeki ...
Sıcak su havuzunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Sıcak su havuzunda ölü bulundu
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Otobüs terminali hazır
YEREL HABERLER Otobüs terminali hazır
Sıcak su havuzunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Sıcak su havuzunda ölü bulundu
Otogarda dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Otogarda dezenfekte çalışması
Polisten motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Polisten motosiklet denetimi
'Uyuşturucu partisi'ne polis baskını: 6 kişiye korona cezası
YEREL HABERLER 'Uyuşturucu partisi'ne polis baskını: 6 kişiye korona ...
Kütahya´da kafe ve restoranlar hizmete hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kütahya´da kafe ve restoranlar hizmete hazırlanıyor
Kütahya´da terhis olan askerler ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Kütahya´da terhis olan askerler ailelerine kavuştu
Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı
Aslanapa pazarı kurulmayacak
YEREL HABERLER Aslanapa pazarı kurulmayacak
Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması ...
Hisarcık camilerinde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Hisarcık camilerinde dezenfekte çalışması
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde ...
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Covid-19'la mücadeleye tam destek
YEREL HABERLER Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Covid-19'la ...
Organik çileğe ilgi
YEREL HABERLER Organik çileğe ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X