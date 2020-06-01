Altıntaş ilçesinde çiftçiler pancar ekimini yeniden yaptı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 22 mayıs gecesi yaşanan don olayında şeker pancarı ve mısır tarları zarar gören çiftçilerin tarlalarını yeniden ekim yaptığı bildirildi.

Altıntaş İl Genel Meclisi üyesi Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Çiftçi kardeşlerimizin yüzde 20'si tarlalarını yeniden ekiyor. Yaşanan don olayından sonra ürünler kendini toplayamadı ve söküm yapılarak yeniden ekim yapıldı. Birçok üreticimizin tarlasında yüzde 10 civarında zarar oluştu, kalan kısım yeniden filizlendi. AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak ile birlikte Kütahya İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık'ı ziyaret ettik. Zarar gören üreticilerimizin taleplerini ilettik. Yapılacak olan destekleri konuştuk. İnşallah kısa sürede üreticilerimize gerekli destek verilecek'' dedi.

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