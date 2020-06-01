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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganı zanlıları tutuklandı

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin kavgaya karıştığını belirleyerek gözaltına aldığı 3 şüpheli, tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde, Vefa Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu önünde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, S.D. M.E. ve M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Kütahya Sağlık...

3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganı zanlıları tutuklandı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin kavgaya karıştığını belirleyerek gözaltına aldığı 3 şüpheli, tutuklandı.<br>Olay, dün gece saatlerinde, Vefa Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu önünde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, S.D. M.E. ve M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. <br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kavgaya karıştığı belirlenen N.Ç., S.Y. ve Ö.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E tipi Cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-01 16:57:31<br>

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