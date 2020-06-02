Esnaflar, polis ve zabıta ekipleri tarafından bilgilendirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, normalleşme süreci kapsamında esnaflar bilgilendirildi ve afiş dağıtıldı.

Emet Belediyesi Zabıta Mürülüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Bugün özellikle kahvehane ve lokantalar olmak üzere tüm esnaflara, Sağlık Bakanlıği tarafından yayınlanan salgın yönetimi ve çalışma rehberinde işyerleri, çalışanları, işyeri sahibi ve müşterilerine yönelik kurallara ilişkin alınacak önlemlerle ilgili rehber yazısı dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, ilgili esnaflara tebliğ edilerek uyacakları kurallar hakkında bilgilendiridilerme yapıldı. İşyerlerine asılması zorunlu afişler zabıta personeli tarafından çoğaltılarak esnafımıza dağıtıldı'' denildi.

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