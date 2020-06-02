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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav'a kültür evi

İHA

Simav'a kültür evi

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yapımı devam eden kültür evinde incelemelerde bulundu.
Azerbaycan Caddesi üzerindeki Simav Belediyesi’ne ait bir alan üzerinde 4 katlı olarak yapılan kültür evinin birinci katında bir kütüphane bulunacağı belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yapımında sona gelinen kültür evinde cep sineması, sergi salonu, el sanatları bölümü, halk oyunları salonu, çok amaçlı bir salon ile bay ve bayanlar için fitness salonunun yer alacağını ifade etti. Başkan Biçer, “Kültür evimizin devam eden çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İnşallah en yakın bir sürede açışlını yapacağız. Rabbim halkımızla birlikte sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

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