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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dumlupınar Şehitliği ziyarete açıldı

İHA

Dumlupınar Şehitliği ziyarete açıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlik ve tarihi mekanların tekrar ziyarete açıldığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla dolayı uzun süredir ziyaretçi kabul edilmeyen, Kurtuluş Savaşı'nın büyük meydanı Dumlupınar ilçemizde bulunan şehitlik, müzeler ve tarihi mekanlar yeniden ziyarete açıldı. Hazırlıklarını bitirdiğimiz Dumlupınar ilçemizdeki Şehitliğimiz, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzemiz ile Atatürk Evimiz tekrar ziyaretlere açılmıştır. Kuruluşun ve kurtuluşun bulunduğu Kütahya ilimizde bulunan ve 137 bin şehidimizin bulunduğu ilçemize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ziyaretler korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli kurallara uyularak görevlilerin vereceği talimatlar kapsamında yapılacaktır'' dedi.

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