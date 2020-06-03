Emet Belediye hamamları yeni dönemde hizmete girdi

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı hamamlarının hizmete girdiği bildirildi.

Korona virüs (Covid19) sürecinin devamında alınan tedbirler gereğince soyunma odaları kapasitesinin düşürüldüğünü belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Korona virüs ile mücadele kapsamında geçici faaliyeti durdurulan hamamlarımız yeniden hizmete girmiştir. Hamamlara girişte el dezenfektesi yanında vatandaşalrımızın ateş ölçümleri yapılacak. Hamamalrımızda havlu, peştemal ve terlik verilmeyeceği için vatandaşlarımızın bu gereçleri kendilerinin getirmeleri gerekiyor. Kaynarca hamamımız pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri bayanlara, perşembe, cuma cumartesi erkeklere, Osmanlı hamamız ise pazar, pazartesi, salı ve çarşamba erkeklere, perşembe, cuma ve cumartesi günleri bayanlara hizmet verecek. Hamamlarımız süreçte gece 22.00'ye kadar açık olacak"dedi.

Yeni normalleşme sürecinde ilçede yoğun bir hareketlilik olacağını belirten Başkan Doğan, ''Bunu tedbirini alacağız. Yoğun bir dezenfeksiyon dönemi yaşayacağımız kesin. Belediye olarak normalleşme sürecine katkı için daha yoğun bir çalışma programı uygulayacağız. Sağlığımız ve sevdiklerimiz için kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

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