Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

İHA

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında 018 yaş gurubu çocuklar, uzun süre sonra dışarı çıktı. Parklara ve sokaklara akın eden çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.
11 Mart'tan bu yana geçen 3 aya yakın süreçte evlerinden belirli günlerde kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen 18 yaş altı çocuklar, saat 14.00 itibarı ile hükümetin belirlediği kurallar çerçevesinde ebeveynleriyle birlikte parklara, cadde ve sokaklara koştu.
Bir anda ilçeyi cıvıl cıvıl bir hale getiren miniklere, Emet Emniyet Müdürlüğü Personeli çikolata, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Polis amcaları, polis ablaları ve bekçilerin kendilerine ikram ettikleri meyve sularını, çikolataları ve kekleri afiyetle yiyen minikler, onlarla konuşup polis mesleği hakkında sorular sordular. Bir çok çocuk büyünce polis olmak istediğini söyledi. Çocuklar daha sonra maskelerini de taktıktan sonra güzel havanın tadını oyunlar oynayarak sürdürmeyi ihmal etmediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip, cinsel saldırıda bulundu
YEREL HABERLER 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip, ...
Eynal Kaplıcaları tedbirlerle yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Eynal Kaplıcaları tedbirlerle yeniden hizmete açıldı
Kütahya’ya Türkiye'nin ilk otonom robot araç algoritma geliştirme merkezi
YEREL HABERLER Kütahya’ya Türkiye'nin ilk otonom robot araç ...
Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde ...
Kütahya´da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Kütahya´da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Dumlupınar pazarı 7 hafta aradan sonra tekrar açılıyor
YEREL HABERLER Dumlupınar pazarı 7 hafta aradan sonra tekrar ...
Mayıs ayı güvenlik denetimleri Simav’da huzur ve güven uygulaması ile yol kontrolü ve aramalar, düzenli olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Mayıs ayı güvenlik denetimleri Simav’da huzur ve ...
Şaphane'de hayvanların aşı ve küpeleme çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de hayvanların aşı ve küpeleme çalışmaları
Altıntaş ilçesine modern hayvan pazarı
YEREL HABERLER Altıntaş ilçesine modern hayvan pazarı
Emet Belediye hamamları yeni dönemde hizmete girdi
YEREL HABERLER Emet Belediye hamamları yeni dönemde hizmete girdi
"Tüm üreticilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"
YEREL HABERLER "Tüm üreticilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ...
Kaymakam iş yerlerini denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam iş yerlerini denetledi
Dumlupınar Şehitliği ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar Şehitliği ziyarete açıldı
Kütahya’da maske takma zorunluluğu
YEREL HABERLER Kütahya’da maske takma zorunluluğu
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı
YEREL HABERLER Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı
Gökkuşağı büyüledi
YEREL HABERLER Gökkuşağı büyüledi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak
YEREL HABERLER Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak
Kütahya Canlı Hayvan Pazarı 3 ay aradan sonra tekrar açıldı
YEREL HABERLER Kütahya Canlı Hayvan Pazarı 3 ay aradan sonra tekrar ...
Başkan Doğan: "Yerli dezenfektan Borel'i kullanın"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Yerli dezenfektan Borel'i kullanın"
Kaymakam ve belediye başkanı şehit mezarını kendi elleriyle düzenledi
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanı şehit mezarını kendi ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş ...
DPÜ’de ÖSYM İl Koordinasyon Kurul Toplantısı
YEREL HABERLER DPÜ’de ÖSYM İl Koordinasyon Kurul Toplantısı
KSBÜ’den DPÜ’ye Ziyaret
YEREL HABERLER KSBÜ’den DPÜ’ye Ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X