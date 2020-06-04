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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

İHA

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dereli kaplıcaları Korona virüs salgını döneminde yenilenen yüzüyle tekrar hizmet vermeye başladı.
Yaklaşık 40 derecede olan kaynar doğal su şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor. Birçok hastalığa ve kırık çıkıklara da iyi geldiği bilinen Dereli kaplıcaları korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı. Günlüce Köyü muhtarlığı tarafından işletmesi gerçekleştirilen kaplıcalar doğal görünümünü koruyor. Kaplıcalar üç ana bölümden oluşurken yenilenen haliyle en çok fırın adı verilen ve açık havuzu bulunan kısım ilgi görüyor. Kaplıcalara şifa için gelen vatandaşlar sıcak suyun açık yara ve kapalı yaralara iyi geldiğini ve hızlı bir iyileşim sağladığını söylediler.
Günlüce Köyü muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, “ Hamamlarımız uzun bir aradan sonra yenilenen kısımlar ile tekrar kontrollü bir şekilde faaliyete geçti. Şifalı sularımız özellikle kırıklarda kaynamanın hızlanmasına, eklem romatizmalarına ve bazı cilt hastalıklarına, nevrit ve nevralji hastalıklarına kadın hastalıkları ve sekell hastalığına iyi geliyor. Bu kontrollü açılış döneminde siz değerli müşterilerimizin havlu, şort, terlik ve kişisel eşyalarını yanında getirmesi, sosyal mesafeyi koruması gerektiğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz'' ifadelerini kullandı.

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