Kaymakam ve belediye başkanı iş yerlerini denetledi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kaymakam Muhammed Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan işyerlerinin yeniden açılması nedeniyle denetim gerçekleştirdi.
Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde yeni normalleşme sürecinde işletmelerin açılması dolayısıyla lokanta, kahvehane, berberler ve marketlerde yürütülen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi salgın tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı yönünde esnaflarımızı denetledik. Kurallara uyulması konusundaki hassasiyetlerinden dolayı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.