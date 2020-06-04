Kütahya’da Ortaokul Müdürleri LGS konusunda bilgilendirildi

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Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünce Ortaokul Müdürlerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven tarafından gerçekleştirilen toplantı Müdürlüğün Germiyan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kendi okul binalarında bina sınav sorumlusu olarak görev yapacak 58 Okul Müdürü, salgın hastalık tedbirleri nedeniyle 4 grup halinde toplantıya katıldı. Toplantılarda LGS sınavında yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

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