Rektör Yardımcısı Aydın, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya üzerinden düzenlenen canlı yayında öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi

Rektör Yardımcısı Aydın, Üniversite ile Öğrenci Konseyi Başkanlığının sosyal medya üzerinden düzenlediği üçüncü ortak canlı yayında öğrenciler tarafından Öğrenci Konseyi Başkanlığına iletilen ve Başkan Vekili Rıdvan Saraçoğlu tarafından yöneltilen sorulara cevap vererek açıklamalarda bulundu.

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