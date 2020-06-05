Dumlupınar pazarı açıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan ilçe pazarı, 2 ay sonra kurban kesilip dualar edilerek açıldı.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Köylümüz haftalar sonra ürettiği ürünü pazara indirebildi. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız geldi. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan pazarımızı, ilçe Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte dualar eşliğinde kurbanımızı keserek tekrar açmış bulunmaktayız. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen bitmesini nasip etsin. Kaymakamımız ve Meclis üyeleri birlikte pazar esnafımızı gezerek korona virüs önlemleri hakkında bilgiler verdik. Ayrıca pazarımızda korona virüs (Covid19) salgını önlemleri eksiksiz alındı'' ifadelerini kullandı.

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