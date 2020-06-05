Rektör Uysal’dan Bölge Müdürü Keskin’e teşekkür ziyareti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi’nin de yer aldığı ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Rektör Uysal tarafından Bölge Müdürü Keskin’e Dumlupınar Üniversitesinin ağaçlandırılmasına yapmış olduğu katkılardan dolayı Çini Tablo takdim edildi. Bölge Müdürü Keskin, hediyeden ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Uysal’a teşekkür etti.

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