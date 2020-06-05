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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok

DHA

Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar dolarken, semt pazarına gelenler yoğunluk oluşturdu. Genel olarak maske takıldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği gözlendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kütahya´da sokaklar kalabalıklaştı. Semt pazarlarında da yoğunluk oluşurken, daha önce uygulanan kontroller kaldırıldı. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına gelenlerin maske zorunluluğuna uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Ayrıca, ürünleri seçerek alan bazı vatandaşlara pazar esnafı engel olurken, bazı vatandaşlar ise alacakları ürünleri kendi seçti.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-05 12:01:01<br>

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