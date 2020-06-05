Kütahya´da 10 litre sahte içki ele geçirildi

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve 10 litre satışa hazırlanmış sahte içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatı ve mahkeme kararıyla iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 4 adet bidon içerisinde içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve plastik şişeler içerisinde 10 litre satışa hazırlanmış sahte içki ele geçirdi.<br>İş yeri sahibi geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adli işlemleri için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-05 15:53:23<br>

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